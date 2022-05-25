حالة الطقس غدا الخميس 26-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استمرار ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الخميس الموافق 26-5-2022، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون حارًا على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرة، في حين سيصبح مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وشديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الأرصاد: شبورة مائية في الصباح الباكر

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، وذلك على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية، والشمالية الشرقية، على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشال الصعيد، وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، ومحافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 و35 كم في الساعة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، خاصة في الأماكن والطرق المفتوحة.

وتابعت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومدن ومحافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس مشمس على مدار اليوم على كل من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.