هشام يكن يحذر الأهلي من خدع مدرب الوداد

حذر هشام يكن نجم الزمالك السابق، النادي الأهلي، من خدع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، قبل المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثين من شهر مايو الجاري.

وأكد يكن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، أن مدرب الوداد المغربي يتبع سياسة التنويم المغناطيسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار يكن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، إلى أن جميع لاعبي الأهلي تركيزهم الكبير في دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي تسبب في تراجع مستواهم بشكل ملحوظ في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: "الأهلي يحتاج للتركيز في المباراة منذ بدايتها خصوصًا أن المباراة تقام على ملعبهم ووسط جماهيرهم الأمر الذي يزيد من صعوبة اللقاء".

