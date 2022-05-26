أفكار بسيطة لاستخدام المشمش في الطهي

نقدم لكم في السطور التالية، أفكار بسيطة لاستخدام المشمش في الطهي، في فصل الصيف، حيث يمكن استخدامه في طهي الدجاج، تشيز كيك ومشمش محشي.

دجاج المشمش:

يمكنك إضافة المشمش مع إضافة الزنجبيل والفلفل الحار، فهو يعطي مذاق مميز وطعم رائع يجعل الدجاج بنكهة مميزة يحبها ضيوفك.

تشيز كيك المشمش:

يمكن استبدال صوص الـ تشيز كيك بالمشمش، مع بضع معالق سكر لزيادة النكهة المميزة والحصول على الطعم اللذيذ.

مشمش محشي:

يمكنك حشو المشمش بالكريمة وحبوب الرمان، واستخدامها كسناكس حلو للأطفال وأمام التلفاز.

كيكة المشمش

3 بيض

½ كوب سكر

½ كوب جوز هند مبشور

¾ كوب كريمة

ملعقة صغيرة فانيليا

10 ثمرة مشمش، مقسومة طوليًا

¾ زبدة طرية

¾ كوب سكر

1 بيضة

¾ كوب طحين ذاتي الرفع

¾ كوب طحين عادي

سكر بودرة للتزيين

طريقة كيكة المشمش

حمّي الفرن على 180 درجة مئوية، افرشي صينية بورق الخبز.

اخفقي الزبدة والسكر جيدًا حتى يصبح قوامها كريمي.

اضيفي البيض مع الاستمرار في الخفق.

اضيفي نوعين الطحين وقلّبي العجين، صبيه في الصينية وادخليها الفرن لمدة 10 دقائق، اخرجيها من الفرن واتركيها جانبًا.

اخفقي البيض مع السكر، جوز الهند، الكريمة والفانيليا جيدًا.

اسكبي المزيج في الصينية فوق الكيكة ووزّعي فوقه قطع المشمش، ادخلي الصينية الفرن مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.

اخرجيها من الفرن وانثري عليها السكر البودرة.