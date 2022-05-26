درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس حتى الاثنين المقبل

ننشر لكم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس في الفترة من اليوم الخميس الموافق 26 مايو حتى الاثنين 30 مايو.

حالة الطقس في الفترة من اليوم الخميس الموافق 26 مايو حتى الاثنين 30 مايو

تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

يسود البلاد طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة