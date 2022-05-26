التفاصيل الكاملة حول مرض جدري القرود (الأعراض والوقاية)

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، نقدم لكم في السطور التالية أعراض مرض جدري القرود، الذي يعتبر أقل عدوى من الجدري، ويتعافى المريض ذاتيًا دون علاج، وهو يعتبر من الأمراض ذاتية الشفاء.

أعراض مرض جدري القرود

أعراض جدري القرود.. تتمثل في صداع شديد

أعراض جدري القرود.. الإصابة بحمى

أعراض جدري القرود.آلام في الظهر والعضلات

أعراض جدري القرود.التهاب وتورم الغدد الليمفاوية

أعراض جدري القرود.بعد مرور 3 أيام من الإصابة تظهر تقرحات جلدية في على الوجه والأطراف.

يستمر جدري القرود من أسبوعين إلى 4 أسابيع

العدوى من إنسان لـ إنسان تكون محدودة

جدري القرود ليست له علاقة بالقرود وماهو إلا مسمى فقط

الوقاية من جدري القرود

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها مريض جدري القرود للوقاية:



1- لا توجد أي إجراءات استثنائية فيما يخص المرض حتى الآن، ويتم تقييم الوضع الوبائي للمرض بصفة دورية، طبقا لدراسة تقييم المخاطر والوضع الوبائي العالمي.



2- الالتزام التام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.



3- غسل الأيدي



4- ارتداء كافة أدوات الوقاية الشخصية أحادية الاستخدام (قفازات - ماسك - واقي الوجه – النظارات الطبية - العباءات الطبية.



5- التنظيف والتطهير



6- التعامل السليم مع ملاءات الأسرة



7- التخلص الآمن من النفايات الطبية



8- متابعة المخالطين للحالة المشتبهة أو المؤكدة مع المتابعة الصحية المستمرة لمدة 3 أسابيع.