تعرف على إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائي

ننشر لكم في السطور التالية، إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائي، التي تنتج من كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع دراجات الحرارة في فصل الصيف، ولتفادي الحريق يمكنكم اتباع هذه الإجراءات:



1- يجب على المواطنين التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربي قبل تشغيله.



2- قطع التيار الكهربي عند قيام أي شخص بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات لتفادي الماس الكهربائي.



3- يجب أن يلتزم الجميع بصيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.



4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة في الأنابيب المعزولة.



5- لا تقم بتشغيل أي مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.



6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.



7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.



8- يجب ألا يتم توصيل أي جهاز كهربي بمصدر واحد للتيار الكهربي.



9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.



10- يجب الامتناع عن تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التي ينجم عنها حرائق الماس الكهربائي.



11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصيني" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام لتجنب حرائق الماس الكهربائي.



12- يجب أن لا تستبدل وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية، أولا بأول لتفادي الماس الكهربائي.