ننشر مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 5 - 2022

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بوابة الفجر
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تستعرض بوابة الفجر في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 5 - 2022، لذا ننشر لكم، مواعيد مباريات الدوري (الهولندي- المصري - التونسي - الإماراتي) والقنوات الناقلة، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف الملاعب، وإليكم التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الهولندي 
تنطلق مباراة فيتيسه أرنهيم ضد إي زد آلكمار في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس الموافق 26-5-2022.

مواعيد مباريات الدوري المصري 
تقام الليلة مبارات المصري البورسعيدي ضد البنك الأهلي في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، على قناة أون سبورت.

كما تقامخ مباريات بيراميدز ضد فيوتشر،  في تمام الساعة 9 مساء على قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري التونسي
تنطلق مباراة نجم المتلوي ضد الترجي الجرجيسي في تمام الساعة 5 مساء، كما تنطلق أيضا مباراة الأولمبي الباجي ضد أمل حمام سوسة في تمام الساعة 5 مساء

ويخوض النادي الإفريقي مباراة قوية مع اتحاد بن قردان في تمام الساعة 5 مساء، كما تنطلق مباراة الاتحاد المنستيري ضد الترجي الرياضي في تمام الساعة 5 مساء.

مواعيد مباريات كأس تركيا
وعن مواعيد مباريات كأس تركيا اليوم الخميس، تقام بين قيصري سبور وسيفاس سبور في تمام الساعة 7 مساء.


مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
يستعد فريق العين لمواجهة فريق الشارقة اليوم الخميس الموافق 26-5-2022، في تمام الساعة 7 مساء.

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