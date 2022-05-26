الأرصاد توجه نصائح للمواطنين لتفادي الطقس الحار

وجهت الأرصاد الجوية العديد من النصائح المهمة للمواطنين لتفادي الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لفترات طويلة خاصة في وقت الظهيرة.

ونصحت الأرصاد بضرورة ارتداء الملابس الخفيفة والفاتحة وارتداء النظارات الشمسية في حالة الخروج من المنزل وقت الظهيرة.

الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتعويض السوائل والأملاح والمعادن المفقودة.



وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يصبح الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة، ويصل ذروة هذا الارتفاع مع يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الأرصاد أنه تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.



وعن حالة الطقس اليوم إليكم التفاصيل التالية:

استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد

مائل للحرارة على السواحل الشمالية

شديد الحرارة على جنوب الصعيد

لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد



نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة في (القاهرة - الإسكندرية - مطروح)

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجات

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة