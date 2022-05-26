عاجل.. فتح باب الحجز لشراء 100 قطع ارض مقابر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لمقابر جاهزة للمسلمين والمسيحيين بمساحة 40 م2 للمقبرة وقطع أراضي مقابر بنظام اللحد بنظام مقابل الانتفاع لقاطني مدن برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي والقرى السياحية والعلمين الجديدة، وكذا قاطني محافظة الإسكندرية.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن نائب رئيس الهيئة، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بـ المقابر من جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح حتى الخميس 16/6/2022، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف: «تم طرح 100 مقبرة جاهزة للمسلمين، و25 مقبرة جاهزة للمسيحيين، بنظام مقابل الانتفاع، كما تم طرح 100 قطعة أرض مقابر للمسلمين بنظام اللحد، و25 قطعة أرض مقابر للمسيحيين».

وفيما يخص شروط الحجز، أوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أو قطعة الأرض أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة»، ومن قاطني إحدى مدن برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي «1، 2، 3»، والقرى السياحية والعلمين الجديدة أو محافظة الإسكندرية «أحياء وضواحي»، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة له أو لأحد أفراد أسرته، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، لا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من مقبرة أو قطعة أرض مقابر، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، كما سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة على الموقع الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.