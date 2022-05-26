توقعات بتراجع نتاج روسيا من النفط

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس تراجع إنتاج البلاد النفطي إلى ما بين 480 و500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في 2021.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله للصحفيين في طهران إن التوقعات قابلة للتغيير تبعا للوضع.

وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط هذا العام سينخفض بنسبة 9.3 بالمئة إلى 475.3 مليون طن.

وقال نوفاك للصحفيين حسبما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية "أعتقد أن الانكماش سيكون أقل بكثير. كان هناك شهر واحد فقط زاد الانكماش فيه عن مليون برميل يوميا ولم يعد الأمر كذلك الآن. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش في المستقبل".