الشهادة الثانوية الأزهرية.. ننشر رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، تقدم لمتابعيها من طلاب الثانوية الأزهرية كافة المعلومات المتعلقة بأرقام الجلوس وجداول ومواعيد الامتحانات، لذا توفر في السطور التالية رابط لسهولة الاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب في الشهادة الثانوية الأزهرية.

ويبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن رابط يمكنهم من معرفة أرقام جلوسهم لتسجيلها قبل خوض ماراثون الامتحانات المقرر إنطلاقه في يونيو المقبل.

ولسهولة الحصول على أرقام الجلوس، نوفر لكم رابط سريع لمعرفتها بسهولة، حيث كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إعلان الأرقام على بوابة الأزهر الإلكترونية، كما يمكن للطلاب الحصول عليها من معاهدهم.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب

يمكن للطلاب للاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا لينك سريع



مواعيد بداية وانتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية

وتبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو المقبل، على أن تنتهي جميع الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.

امتحان طلاب الثانوية الأزهرية مادة واحدة في اليوم

وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة في اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي في يوم منفرد عن طلاب القسم العلمي.



ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في 16 يوما، بينما القسم الادبي فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.