رانيا يوسف تظهر مع محمد صلاح وتشعل مواقع التواصل

تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف اليوم الخميس، الموافق الـ26 من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" بعدما نشرت صورة رفقة تمثال النجم العالمي محمد صلاح.

رانيا يوسف

واعتادت النجمة رانيا يوسف على إثارة الجدل في الآونة الأخيرة، حيث تطل على جمهورها بإطلالات مثيرة تلقى إعجاب البعض، بينما تتعرض لهجوم في أحيان أخرى.

صورة رانيا يوسف ومحمد صلاح

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة رانيا يوسف تقف خلف تمثال محمد صلاح وتحتضنه ليتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل تلك الصورة.

تداول ظهور رانيا يوسف مع محمد صلاح

وشاركت رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" صورة لها مع التمثال الشمعي لأسطورة كرة القدم لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

تعليق رانيا يوسف

وعلقت رانيا يوسف على صورتها مع تمثال محمد صلاح الشمعي في متحف توسو، قائلةً: "مصدقوش نفسهم إني أنا في لندن.. فكلهم جم يتصوروا معايا"، لتلقى سيلا من التعليقات.

حصول رانيا يوسف على الإقامة الذهبية

وحصلت رانيا يوسف على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وجهت الشكر على منحها ذلك التكريم واحتفلت مع متابعيها.