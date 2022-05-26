محافظ الفيوم يكرّم ندى الأمير لفوزها برئاسة لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الشباب

محافظ الفيوم يكرم
محافظ الفيوم يكرم الطالبة ندى الأمير
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كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ندى محمد الأمير، ابنة قرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة بنى سويف، لفوزها برئاسة لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الشباب على مستوى الجمهورية، "نموذج محاكاة مجلس النواب"، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة. 

كما قام المحافظ بتكريم عدد من النماذج المشرفة من العاملين بمديرية الشباب والرياضة، حيث قام بتكريم الأستاذ سعد جمعة شاكر، مدير مركز شباب أباظة، والأستاذ محمد سعداوي جابر، مدير مركز شباب قوته، لجهودهما المبذولة، وتفانيهما في العمل وأمانتهما.

شمل التكريم أيضًا إهداء الدروع المقدمة من مديرية الشباب والرياضة لكل من الأستاذ عمرو الغزالي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، والأستاذ فرج سمير زكي، مدير إدارة يوسف الصديق الشبابية. 

كما ثمن المحافظ، جهود وزارة الشباب والرياضة في تدريب الشباب والفتيات على الاضطلاع بالمهام والمسئوليات الوطنية، من خلال تنظيم نماذج المحاكاة، مثل نموذج محاكاة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وبرلمان الشباب، متمنيًا التوفيق لابنة الفيوم ندى محمد الأمير في رئاستها للجنة الخطة والموازنة ببرلمان الشباب على مستوى الجمهورية "نموذج محاكاة مجلس النواب". 

فيما أشار نائب المحافظ إلى أن عددًا من الشخصيات القيادية الحالية كانت نماذج فاعلة ببرلمان الشباب ونموذج المحاكاة لمجلس النواب، لافتًا إلى خطة المحافظة لدراسة نقل وتبادل الخبرات بين القيادات الشابة الحالية، وشباب وفتيات محافظة الفيوم.


 

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
الفيوم محافظ الفيوم برلمان الشباب محاكاة مجلس النواب الشباب والرياضة مركز التعليم المدني

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