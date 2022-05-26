تستهدف الأطفال.. معلومات لا تعرفها عن إنفلونزا الطماطم

حالة من الخوف ظهرت إلى السطح بعد إصابة 26 طفلا بما يسمى بإنفلونزا الطماطم، الذي ينتشر أكثر بين الأطفال تحت الخمس سنوات، وذلك ما جعل الأمهات يبحثون عن أعراض هذا المرض، وأيضًا عن كيفية علاجه.

وترصد الفجر، كل ما تريد معرفته بشأن إنفلونزا الطماطم كالتالي:

- تصيب المريض بتهيج في الجلد مع ارتفاع درجة حرارة في بعض الأحيان

- وكذلك حدوث جفاف في جلد الطفل، يصاحبه آلام في الجسم وتورم في المفاصل

- الغثيان والتقيؤ والسعال والمغص والعطس وسيلان الأنف أعراض أيضا لكن ليست شائعة

- ويجب عزل الطفل المصاب بالفيروس لمدة تتراوح من 5 أيام إلى 7 أيام

مريض مصاب

- مع الحرص على شرب المياه باستمرار

- والعمل على ترطيب جلد الطفل أولًا بأول

-بالإضافة إلى استخدام الماء الدافئ أثناء الاستحمام، وعدم جعل الطفل يقوم بحك جلده

- وطالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة تعقيم الملابس والأدوات الشخصية والأواني الخاصة بالمصاب أولًا بأول

- مع الحرص على عزل المصاب، خاصة أن فيروس إنفلونزا الطماطم يعد من الفيروسات المعدية شديدة الانتشار

- وكذلك الحرص على نظافة المنزل وتهوية غرفة الطفل المصاب جيدًا، مع متابعة المريض وجعله تحت الملاحظة الدائمة