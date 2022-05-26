مركز الألسن للغات بالفيوم يعلن انطلاق دورات تدريبية جديدة للأطفال

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مركز الألسن للغات
مركز الألسن للغات بالفيوم
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أعلن مركز الألسن للغات والترجمة بمحافظة الفيوم، إطلاق برامج ودورات تدريبية جديدة للأطفال، بمناسبة فترة الصيف، وانتهاء الامتحانات.

وتضمنت الدورات التدريبية الجديدة برنامجًا خاصًا للغة الإنجليزية، وآخر للحساب الذهني، ودورة تدريبية في البرمجة، وأخرى في اللغة الفرنسية، ودورة تدريبية في اللغة الألمانية، إضافة إلى "كورس JOLLY PHONICS".

ويهدف مركز الألسن للغات بمحافظة الفيوم إلى تنمية قدرات ومهارات الأطفال في هذه المجالات، واستغلال فترة الإجازة في تقوية لغاتهم في أجواء مرحة ومريحة مناسبة مع أطفال مثلهم، الأمر الذي يجعلهم يستمتعون بالدراسة ويحبون المواد التعليمية، ما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التعليم.

ويمكنكم الاستفادة من هذه العروض بالتسجيل والتقديم من هنا.

 

أو عن طريق الهاتف:
01060031855
01097304350

اللغة الألمانية دورات تدريبية امتحانات الانجليزية الفيوم

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