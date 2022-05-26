للشهر الخامس على التوالي.. المركيزي التركي يبقي اسعار الفائدة عند مستويتها الحالية دون تغيير

الاقتصاد
المركزي التركي
المركزي التركي
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 أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14 %للشهر الخامس على التوالي يوم الخميس كما كان متوقعا، رغم تنبؤات بأن يتجاوز التضخم 70 بالمئة بينما يهدد انخفاض جديد في  الليرة  بمزيد من ارتفاع الأسعار.

ودافع البنك عن سياسته قائلا إنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم بسبب الإجراءات المتخذة بالفعل لاستقرار الأسعار والنهاية المتوقعة للصراع بين روسيا وأوكرانيا وعوامل أخرى.

خفض البنك سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي مع ارتفاع التضخم، وهي خطوة غير تقليدية سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة على الرغم من ارتفاع الأسعار بالفعل.

أشعلت دورة التيسير النقدي أزمة عملة شهدت انخفاض الليرة بنسبة 44 بالمئة مقابل الدولار  مع نهاية العام الماضي، مما أدى إلى زيادة التضخم.

يقول خبراء الاقتصاد إن التضخم ارتفع إلى 69.97 بالمئة في أبريل نيسان، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة الليرة ولكن أيضا نتيجة تداعيات الحرب.

وانخفضت الليرة إلى 16.43 مقابل الدولار بعد قرار سعر الفائدة من 16.38.

تركيا اسعار الفائدة التركية
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