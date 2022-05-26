إجراء القرعة العلنية لـ 400 من الباعة الجائلين لتخصيص محلات لهم بالسوق الحضاري

مع العد التنازلي لمشروع تطوير ميدان محطة مصر

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عن إجراء القرعة العلنية لعدد 400 فرد من الباعة الجائلين لتخصيص المحلات للترخيص بحق الانتفاع بسوق محطة مصر الحضاري، وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجمعية الباعة الجائلين بالإسكندرية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

ويأتي هذا في إطار بدء العد التنازلي لمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.



وشهد القرعة العلنية؛ المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء هشام حمدان من جهاز الخدمة الوطنية، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط، تامر الجمال القائم بأعمال مدير عام ستاد الإسكندرية، والجهات المعنية

وأوضح المحافظ أن جزء من السوق الحضاري مخصص للباعة الجائلين الذين تم حصرهم بشكل دقيق وكامل قبل تنفيذ المشروع.

مؤكدا أنه تم إنشاء سوق حضاري متكامل علي أحدث طراز عالمي يضاهي الأسواق الأوربية. وذلك في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية.

وأضاف الشريف أنه عقب إجراء القرعة سيتم البدء في إجراءات تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضاري. مشددًا أنه عقب الإنتهاء من تسكين الباعة الجائلين لن يسمح نهائيًا بتواجد لأي من الباعة الجائلين بالميدان، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجميع القائمين على مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.

وأوضحت أنه من أهم مكونات المشروع كان إنشاء سوق حضاري متكامل وذلك بهدف القضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.

وقال العميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، إن إجراء القرعة العلنية يأتي في إطار التعاون المثمر بين محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتحت رعاية اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات، وذلك تنفيذًا للمخطط الاستراتيجي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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