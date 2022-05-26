محافظ الشرقية يُعلن حصاد 421 ألف و761 فدان قمح حتى الآن

أوضح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (٩٧٣٣) ألف طن و(١٩٢) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (٥٥٨٦٨٢)ألف طن و(٤٧٨) كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (٥٦٨٤١٥) طن (٦٧٠) كيلو قمح وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم (٤٢١) ألف و(٧٦١) فدان. مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف و (222) فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدًا على ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورًا لإزلة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.