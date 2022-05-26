وزير الاتصالات يشهد توقيع 10 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مبادرة "أشبال مصر الرقمية"



شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع 10 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى تنفيذ مبادرة "أشبال مصر الرقمية" التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إعداد جيل متميز من طلبة المدارس المتفوقين يكون قادرا على استشراف المستقبل واستخدام التقنيات الحديثة فى مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة ليصبحوا شباب ومواطنين فاعلين فى بناء مجتمع رقمى يتواكب مع مستحدثات العصر ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا.

هذا وشملت مذكرات التفاهم؛ التعاون مع شركات كل من: "مؤسسة فودافون مصر"، و"أمازون ويب سرفيسيز"، و"هواوى"، و"مايكروسوفت"، و"فى إم وير"، و"ديل تكنولوجيز"، و"جوجل"، و" IBM"، و"فاليو"، و"سيسكو".

تهدف مذكرات التفاهم إلى التعاون مع هذه الشركات العالمية فى مجالات إعداد مسارات تدريبية وإتاحة منصات ومعامل افتراضية فى التخصصات التكنولوجية ذات الصلة، والتوعية التكنولوجية وتنظيم ندوات عبر الإنترنت لطلاب مبادرة أشبال مصر الرقمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة المتميزين للمشاركة فى مسابقات وزيارات ميدانية لمقار هذه الشركات، وكذلك التعاون فى تدريب المدربين المسئولين عن تنفيذ المبادرة ومنحهم شهادة مدرب فى التخصصات ذات الصلة، فضلا عن تنظيم أنشطة لطلبة المبادرة المتفوقين سواء ثقافية، أو تعليمية، أو تنموية.

وقع مذكرات التفاهم؛ المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، مع كل من: الدكتورة/ عزة الشناوى مدير عام شركة أمازون ويب سيرفيسيز مصر، والمهندس/ أيمن الجوهرى المدير العام لشركة سيسكو فى شمال إفريقيا والمشرق العربى، والمهندس/ طارق هيبة المدير العام لشركة ديل تكنولوجيز فى مصر وليبيا، والأستاذة/ مها عفيفى مديرة الشئون الحكومية والسياسات العامة لشركة جوجل مصر، والسيد/ جيم ليو المدير العام لشركة هواوى مصر، والمهندسة/ مروة عباس مدير عام شركة IBM مصر، والمهندسة/ ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، والمهندس/ تامر على مدير عام شركة فاليو مصر، والمهندس/ عمرو صلاح المدير الإقليمى لشركة "فى ام وير" مصر فى شمال إفريقيا والمشرق العربى، والمهندس /محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر.

وقد حضر مراسم التوقيع؛ المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعد مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة مجانية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين المقيدين فى الصف الأول الإعدادى للصف الثانى الثانوى فى جميع المدارس المصرية فى العام الدراسى 2022/2023، ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين؛ على أن يستوفى الطلبة الراغبون فى الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسى.

وفى هذا السياق؛ أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مبادرة "أشبال مصر الرقمية" هى مبادرة وطنية تسعى لتحقيق هدف استراتيجى للدولة وهو "الاستثمار فى البشر"؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت المبادرة باستثمارات 25 مليون دولار فى خمسة أعوام لتدريب ٣ آلاف طالب كل عام؛ موضحا أن المبادرة تهدف إلى انتقاء نخبة من طلبة المدارس المتفوقين وإعدادهم ليصنعوا نقلة نوعية فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، واستشراف آفاق جديدة فى هذا المجال بما يتواكب مع متطلبات المستقبل وليصبح مؤهلًا لقيادة المسيرة التكنولوجية ومشروعات مصر الرقمية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المبادرة توفر فرصًا للنشء لتنمية مهاراتهم التكنولوجية واكتشاف قدراتهم الإبداعية فى سن مبكرة؛ مشيرا إلى أن منهجية تنفيذ استراتيجية بناء القدرات التى تنفذها الوزارة ترتكز على عدة مرتكزات منها الشمول لتغطية كافة شرائح المجتمع فى مختلف المراحل العمرية، وتنوع التخصصات ومواكبتها لسوق العمل، واستخدام آليات التعليم الهجين من خلال الدمج بين نموذج التعليم التقليدى والتعليم الرقمى عن بُعد لإتاحة التدريب فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا التعاون يرسخ أحد أهداف المبادرة التى تتمثل فى بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات الدولية والمحلية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات لصقل مهارات الطلاب الملتحقين بالمبادرة؛ موضحًا أن من أبرز مقومات نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى تنفيذ مبادرات ومشروعات القطاع التى تهدف إلى النهوض بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه الدكتور عمرو طلعت الشكر لجميع شركاء الصناعة على ما سيقدمونه لتعزيز قدرات الطلبة، وحرصهم على المشاركة فى المبادرات التى تهدف إلى تحقيق التنمية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمى.

هذا وتنتهج المبادرة منهاج تنمية مهارات طلبة المدارس وفقا لأحدث التطورات العالمية فى مختلف المجالات التكنولوجية مثل: تطوير البرمجيات والفنون الرقمية، والشبكات وأمن المعلومات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والروبوتات والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية والحياتية والقيادية، كذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

وتوفر المبادرة بيئة تعليمية تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء من خلال إتاحة التدريب العلمى والعملى بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة فى العلوم التكنولوجية المختلفة.

وتقدم المبادرة للطلبة الملتحقين بها منح دراسية جزئية من الجامعات التكنولوجية المتخصصة والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمتفوقين الذين سوف يُتموا سنوات الدراسة بالمبادرة، بالإضافة إلى جوائز عينية للمتفوقين وشهادات معتمدة من الوزارة كل عام، كما أنها تتيح فرص المشاركة فى المسابقات التكنولوجية المحلية والعالمية.

ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن مبادرة أشبال مصر الرقمية هى استكمال لمساعى ومجهودات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد جيل جديد من النشء مدرب بشكل عملى وغير تقليدى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدة أن المبادرة تتميز بأنها تستهدف فئة عمرية لديها شغف لمعرفة أحدث التقنيات فى مجالات التكنولوجيا وهى فئة تعد النواة لشباب المستقبل الذى سيدعم مشروعات مصر الرقمية".

وقالت المهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر "فى مايكروسوفت نحن نؤمن بإمكانيات هؤلاء الصغار، ونعمل على دعمهم من خلال تزويدهم بمهارات القرن الحادى والعشرين وتعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وذلك عبر تقديم سلسلة من الندوات للتوعية بالتكنولوجيا عبر الإنترنت، وأيضا عن طريق توفير طرق للتعلم.

‎ وأشارت الدكتورة عزة الشناوى مدير عام شركة أمازون ويب سيرفيسيز مصر إلى أن ما تقدمه الآن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو خير دليل على أن مصر تسلك الطريق الصحيح، وتكتسب بالفعل التقدم فى المؤشرات المرئية عالميا ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المهندس محمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع: "نهدف من خلال شراكتنا ووجودنا اليوم ضمن مجموعة من كبرى المؤسسات لدعم مبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال تطوير المهارات والقدرات التكنولوجية الرقمية وتجهيزهم لسوق العمل المصرى؛ وأضاف: " نتطلع من خلال المبادرة إلى إتاحة مادة تدريبية سواء تقنية أو خاصة بالمهارات الحياتية والتنموية لطلاب المبادرة على منصة تعليمى، إلى جانب تخصيص 100 معمل رقمى طورتها المؤسسة فى مختلف المحافظات لتكون مقرات تدريب رئيسية للطلاب، بالإضافة إلى منح طلاب المبادرة شهادات معتمدة من جامعة Indiana وشركة التعليم المتوازن لتعليم اللغة الانجليزية بمستويات مختلفة، كما ستقوم المؤسسة بتنظيم أنشطة لطلبة المبادرة المتفوقين سواء ثقافية، تعليمية، أو اجتماعية وتنموية.

وقالت المهندسة مروة عباس مدير عام شركة IBM مصر" يسعدنا التعاون من جديد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مبادرة "أشبال مصر الرقمية" والتى تعد جزء من التزامنا لتدريب 30 مليون شخص بحلول عام 2030 لبناء المهارات والخبرات اللازمة للأجيال الجديدة لتتماشى مع الاتجاهات الحديثة فى ظل المتغيرات والتطورات التقنية التى تشهدها الأسواق".

وقال المهندس/ تامر على مدير عام شركة فاليو مصر "معا نبنى كوادر تكنولوجيا المستقبل اكمالًا لمسيرة 2500 مهندسًا مصريًا يصدرون برمجيات من Valeo مصر"، موضحا أن الشركة ستقدم سلسلة من الندوات التوعوية حول التقنيات الحديثة المستخدمة بمجال صناعة السيارات، وتوفير خدمات استشارية فيما يخص مراجعة محتوى مسار الروبوتات، ودعوة أوائل الطلبة لزيارة مقر الشركة بغرض استكشاف الجانب العملى لصناعة السيارات.

كما ستشارك كأحد ممثلى المجلس الاستشارى للمبادرة.

وقد صرح جيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر: "يمثل توقيع اتفاقية التعاون بداية مرحلة جديدة من شراكتنا طويلة الأمد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الشباب المصرى رقميًا. ونفخر بمشاركتنا فى مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتى تأتى فى إطار حرص هواوى على بناء نظام يساهم فى تطوير مهارات الشباب.

وستوفر هواوى التدريب اللازم للمدربين لرفع كفاءتهم وإثراء خبراتهم التدريبية.

وقال المهندس طارق هيبة مدير عام شركة دل تكنولوجيز فى مصر وليبيا: " تؤكد هذه المبادرة أهمية تمكين النشء وتعليم طلبة المدارس فى المرحلتين الإعدادية والثانوية لبناء المستقبل الرقمى ومواكبة العصر وتغيراته المتسارعة، كما تعتبر مبادرة "أشبال مصر الرقمية" خطوة نحو تحقيق استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمي."

وقالت الأستاذة/ مها عفيفى مديرة الشئون الحكومية والسياسات العامة لشركة Google في مصر: "لقد قامت شركة Google بتدريب 500 ألف شخص على المهارات الرقمية في مصر العام الماضى. وبالمساهمة فى مبادرة أشبال مصر الرقمية، سنعمل على سد فجوة فى جمهور المتدربين؛ حيث تستهدف السن الدراسى للطلاب فى فئة الاعدادى والثانوى، بما يمكننا معًا بشكل أكبر على خلق كوادر تساهم بشكل مباشر فى تسريع عملية التحول الرقمى فى مصر من خلال خبراتهم الرقمية المكتسبة وإثرائهم بهذه المهارات والمواهب على سوق العمل".

وصرح المهندس أيمن الجوهرى المدير العام لشركة سيسكو فى شمال إفريقيا والمشرق العربى "نحن اليوم نتشارك فى مبادرة أشبال مصر الرقمية المستهدفة لجيل جديد واع متسلح بأحدث العلوم والتدريبات المتخصصة فى مجال الشبكات والأمن السيبرانى مما يؤهلهم لآفاق جديدة وفرص عمل فى مجال الشبكات والأمن السيبرانى والبرمجة وجعل مصر منطقة محورية مصدرة للعمالة التكنولوجية مما يساهم فى زيادة الدخل القومى وزيادة استثمارات الشركات العالمية لتوافر عمالة متخصصة فى كافة المجالات".

ووجه المهندس عمرو صلاح المدير الإقليمى لشركة "فى ام وير" مصر فى شمال إفريقيا والمشرق العربى الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المبادرات الرائعة التى تهدف إلى اعداد ليس فقط الخريجين للالتحاق بسوق العمل إنما أيضا النشء لدعم آفاق التعلم وتشجيعهم على التوجه إلى دراسة التكنولوجيا لمواكبة التقدم العالمى والمنافسة عالميا.

للتعرف على تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية وشروط التقديم ومعايير القبول، يرجى زيارة الموقع الرسمى للمبادرة: https://deci.gov.eg/

ولمزيد من التفاصيل والاستفسار يرجى الاتصال على رقم 15388، أو الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/DECI.EGY