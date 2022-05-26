ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال ال` 24 ساعة الماضية، 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء في بيان اليوم الخميس أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 25 حاوية قادما من الإسكندرية بينما بلغت حركة الشاحنات 5 آلاف و386 شاحنة فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 20 ألفا و143 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 328 ألفا و518 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10آلاف و829 طنا شملت 2559 طن يوريا و1150 طن مولاس و3220 طن رمل و3900 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47 ألفا و652 طنا تضمنت 4 آلاف و884 طن أبلاكاش و7821 طن خردة و967 طن خشب زان و20 ألفا و977 طن ذرة و5 آلاف و164 طن فول صويا و6 آلاف و400 طن بضائع متنوعة و5239 رأس ماشية.