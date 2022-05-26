"هروب أردوغان".. زعيم المعارضة التركية يكشف المخطط (فيديو)

كشف زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو مخطط لهروب أردوغان حال خسارته الانتخابات المقبلة.

وقال زعيم المعارضة إن أردوغان يرسل أموال الشعب إلى الخارج، استعدادا للهروب في حال خسارته الانتخابات المقبلة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز السعودية".



كمال قال إن وقفي الشباب (TÜRGV)وأنصاره (ENSAR) المقربين للسلطة أرسلا ملايين الدولارات المنهوبة إلى أميركا.

موضحا أن الوقفين أرسلا أكثر من 60 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار ليرة إلى الولايات المتحدة، لكي يواصل أردوغان حياته الفارهة هناك حينما يخسر الانتخابات.