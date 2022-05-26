اتفاق صندوق النقد الدولي ينتظر إلغاء باكستان سقف أسعار الوقود

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال مصدر باكستاني مطلع على المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي لرويترز إنهما تمكنا من التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق للإفراج عن دفعة تالية من الأموال، والتي ستأتي بمجرد أن تلغي إسلام اباد دعم الوقود.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته، في رسالة نصية إلى رويترز بعد اختتام المحادثات مع صندوق النقد الدولي الأربعاء 25 أيار مايو، في العاصمة القطرية الدوحة "عندما نرفع أسعار الوقود سيتم إبرام الاتفاق، توصلنا إلى الخطوط العريضة".

وتتوقف شريحة معلقة تزيد قيمتها عن 900 مليون دولار على مراجعة ناجحة يجريها صندوق النقد الدولي.

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