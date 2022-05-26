الناتج المحلي الأمريكي يتراجع بـ1.5% في الربع الأول من 2022 مخالفا التوقعات



تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بـ1.5% خلال الربع الأول من العام الجاري حسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، مخالفا التوقعات السابقة بانخفاضه عند حدود 1.4%.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أرباح الشركات وسعيها لتعويض ارتفاع التكاليف، إلى جانب الارتفاع الذي سجل خلال بداية السنة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد العالمية.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتد الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مع تواصل معدلات الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع وتراجع محدود للتجارة، ومن المرتقب أن تظهر بيانات يوم الجمعة 27 مايو أيار ارتفاع معدل الإنفاق المعدل حسب التضخم بـ0.7% في أبريل.