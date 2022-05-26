الناتج المحلي الأمريكي يتراجع بـ1.5% في الربع الأول من 2022 مخالفا التوقعات

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بـ1.5% خلال الربع الأول من العام الجاري حسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، مخالفا التوقعات السابقة بانخفاضه عند حدود 1.4%.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أرباح الشركات وسعيها لتعويض ارتفاع التكاليف، إلى جانب الارتفاع الذي سجل خلال بداية السنة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد العالمية.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرتد الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مع تواصل معدلات الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع وتراجع محدود للتجارة، ومن المرتقب أن تظهر بيانات يوم الجمعة 27 مايو أيار ارتفاع معدل الإنفاق المعدل حسب التضخم بـ0.7% في أبريل.

Advertisements

الأكثر قراءة

ماكينة أهداف متحركة.. السفاح يشعل حربا كبرى بين الأهلي والزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد مبابي.. باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه صدمة جديدة لريال مدريد

تطورات صفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

مفاجأة.. الزمالك يرغب في رحيل "بن شرقي"

بيراميدز يرد عبر "الفجر" على أنباء توقيع رمضان صبحي للزمالك

عاجل.. صفقة عالمية على رادار الأهلي بأوامر الخطيب

تين هاج يمنح نجم مانشستر يونايتد فرصة أخيرة