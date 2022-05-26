ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز يرتفعان اليوم الخميس



ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز اليوم الخميس 26 أيار مايو، بعد توقعات أرباح قوية من شركات مثل ميسيز، بينما كشفت بيانات أن الاقتصاد الأميركي انكمش في الربع الأول من العام مما يخفف بعض المخاوف المتعلقة بالرفع الكبير والسريع لأسعار الفائدة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 127.89 نقطة أو 0.40% ليفتح عند 32248.17 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.87 نقطة أو 0.15% إلى 3984.60 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 24.90 نقطة أو 0.22% إلى 11409.84 نقطة عند الفتح.