مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من أنهار الدم



قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه أحيانا نشعر بالعتاب الذي يوجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمن أغشيت أبصارهم عن رؤية التغيير الجذري الذي يحدث في مصر، لواقع مرير عشناه على مدى عقود طويلة من الزمن، لكن أقول للرئيس نحن معك ولا يهمك شيء.

وأضاف “بكري”، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الخميس،: "من حق الرئيس أن يعتب، لكن أنا بقوله ما تزعلش، سيبك من البعض اللى بيتكلم ويتنطط ويتبجح لأهداف إحنا عارفينها كويس قوى، وعارفين بيعملوا كده ليه، وكتير من اللى حوالينا هؤلاء مش أبرياء، ولا ناس مش فاهمة، اللى ما بيشفش يبقى أعمى، واللى بينكر يبقى جاحد».

وتابع أن أبناء هذا الشعب العظيم يعلمون ما فعله الرئيس لإنقاذ البلاد من حرب أهلية، وهذا يكفي الرئيس كقائد وطني لمؤسسة عسكرية عريقة انحاز للشعب، وأنقذ البلد من انهار الدم التي كانت ستظل معنا حتى الآن لولا تدخل الرئيس.