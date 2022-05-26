توقيع اتفاق لزيادة صادرات الغاز الجزائرية لإيطاليا

وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية Eni وشركة سوناطراك الجزائرية اتفاقًا لتسريع وتيرة تطوير حقول غاز في الجزائر وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار تحركات لزيادة صادرات الجزائر لإيطاليا.

وقالت Eni إن كميات إنتاج الغاز المتوقعة من المنطقة التي يشملها اتفاق اليوم الخميس تعادل نحو ثلاثة مليارات متر مكعبة سنويا وستساهم في زيادة طاقة الصادرات الجزائرية لإيطاليا عبر ترانسميد.

تسارع إيطاليا، التي جلبت 40% من وارداتها من الغاز من روسيا العام الماضي، لتنويع مزيجها من إمدادات الطاقة مع تصاعد الصراع في أوكرانيا.

حيث وقعت Eni وشركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك اتفاقًا في شهر أبريل نيسان الماضي، يستهدف زيادة حجم الغاز المصدر من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى إيطاليا.

وتسعى الدول الأوروبية لخفض اعتمادها على الغاز الروسي في ظل تكثيف العقوبات على موسكو نتيجة حربها الراهنة مع أوكرانيا.