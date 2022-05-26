أداء متباين لأسواق الخليج فى نهاية تعاملات الأسبوع بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي

تباين أداء بورصات منطقة الخليج عند الإغلاق يوم الخميس بسبب استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بعد أن أكد أحدث محضر لاجتماع البنك المركزي الأمريكي نية تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة.

وتراجع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة بضغط من هبوط سهم البنك الأهلي السعودي 1.6 بالمئة بينما تراجعت شركة د. سليمان حبيب للخدمات الطبية 1.9 بالمئة.

كما هبط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو، التي تتنافس مع أبل (NASDAQ:AAPL) على عرش أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.7 بالمئة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن أرامكو (TADAWUL:2222) أبدت اهتماما بشراء وحدة المنتجات العالمية لشركة فالفولين لصناعة زيوت السيارات وزيوت التشحيم.

ورغم التراجع، سجل المؤشر السعودي أول صعود أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط 1.5 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

لكن خسائر المؤشر كانت محدودة بفضل مكاسب حققتها مجموعة (اتصالات والمزيد) الإماراتية المعروفة باسم (‭‭e&‬‬) الذي زاد سهمها 1.1 بالمئة بعد أن أطلقت أول مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال (إن.إف.تي) في مجال الاتصالات بالمنطقة.‬

وأنهى مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 1.2 بالمئة لينهي بذلك ثلاث جلسات من الخسائر مدعوما بارتفاع 3.1 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD).

وذكر مصدران مطلعان أن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) في دبي دعت بنوك الاستثمار إلى التنافس على أدوار في طرحها العام الأولي المقرر في وقت لاحق من العام الحالي.

وأعلن الشيخ مكتوم بن محمد نائب حاكم دبي في نوفمبر تشرين الثاني عن خطط لطرح عشر شركات مرتبطة بالحكومة لتعزيز نشاط سوق الأسهم. وجرى تحديد (إمباور) كجزء من تلك الخطط في ديسمبر كانون الأول.

لكن مؤشر دبي تراجع على أساس أسبوعي للمرة السابعة في ثمانية أسابيع.

السعودية.. نزل المؤشر 0.5 بالمئة إلى 12530 نقطة

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 9544 نقطة

دبي.. زاد المؤشر 1.2 بالمئة إلى 3296 نقطة

قطر.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 12829 نقطة

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1894 نقطة

عُمان.. نزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 10185 نقطة

الكويت.. صعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 8439 نقطة