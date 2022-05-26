المجلس المصري في بريطانيا يجتمع مع المفتي

اجتمع المجلس المصري في بريطانيا، مع فضيلة المفتي، الدكتور شوقي علام، على هامش زيارة الأخير إلى بريطانيا.

وبدأ الأستاذ مصطفى رجب اللقاء بالترحيب بزيارة بفضيلة المفتي بعد طول غياب للمؤسسات الدينية المصرية عن بريطانيا خاصة بعد ان انقطع وصول الاأمة المبعوثين للعمل فى بريطانيا لأكثر من ٢٠ عام مما كان له اثار سلبية لترك الساحة لاأمة غير مؤهلين أو ذو اتجاهات سياسية والاثار السلبية التى ترتبت على ذالك

ثم تحدث فضيلة المفتى عن اهمية هذه الزيارة والبرنامج الذى تقرر ليضمن مخاطبة جهات عدة اهمها البرلمان ومجلس العموم البريطانى، ولقد حظت هذه الزيارات بترحيب شديد خاصة فى ظل مفهوم الكلمات التى القاها فضيلة المفتى عن مفهوم الاسلام وتعاليمه وقد تم توزيع كلمة فضيلةالمفتى باللغة الانجليزية عى جميع الحضور فى كل الاجتماعات

وفى لقاء فضيلة المفتى مع المجلس المصرى فى بريطانيا اجاب فضيلة المفتى على عدة اسألة كان من اهمها العلاقة بين الازهر والاوقاف ودارالافتاء وقد تفضل سيادته بتحديد دور ومسؤليات كل منهم والعلاقة الطيبة التى تربطهم والتعاون بينهم

وفى سؤال أخر عما مايمكن عمله لوقف الفتاوى التى تطل علينا من خلال الاعلام الخاص والتى تسبب بلبلة فى مفاهيم وروح الاسلام وتسبب حرج شديد لابناء الجالية المصرية فى الخارج، اجاب فضيلته ان دار الافتاء ترد باستمرار على هذه الفتاوى لتصحيح المفاهيم وانهم ينصحون الجميع للحصول على فتاويهم من دار الافتاء فقط وهم موجودين طوال الوقت على موقع دار الافتاء

اما بخصوص الا أمة الغير مؤهلين فقد عرض فضيلة المفتى منح منحة تعليمية لعدد ١٠أامة انجليز من اصل مصرى لتدريبهم فى مصر

وفى خلال زيارة فضيلة المفتى للبرلمان البريطانى، اعد اعضاد المجلس المصرى فى بريطانيا حفل ترحيب لسيادته فى مدخل البرلمان حضره سيادة السفير طارق يوسف قنصل مصر العام فى بريطانيا والقنصل محمد رأفت والمستشارة هبه طايع والمستشار علاء يونس، وعدد كبير من ابناء الجالية

وفى نهاية اللقاء قدم اعضاء المجلس البريطانى جزيل الشكر للمجموعة المصرية البريطانية برأسة د سمير تكلا التى تبنت هذه الزيارة والإعداد لها.