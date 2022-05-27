أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-5-2022.. تراجع جديد بالمعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، لينخفض سعر جرام المعدن الأصفر بنحو 5 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1050 جنيه، وعيار 24 عند مستويات 1200 جنيه، وسجل عيار 18 مستويات 900 جنيه، والجنيه الذهب 8400 جنيه.

شهدت الأسواق المحلية تباينا في أسعار الذهب والمشغولات الذهبية بين ارتفاع و انخفاض علي معدل سريع علي مدار اليوم.

وأرجع المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية هذا التباين إلى حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن النمط الشرائي السائد في الأسواق هو للاستثمار في الذهب وليس للتزين ويعتبر هذا النمط منطقي نسبيا في ظل ارتباك الأسواق العالمية وضبابية اتجاهاته وموجات التضخم العالمي التي نتجت عن العقوبات الاقتصادية علي السوق الروسية.

وأوضح ميلاد أن شراء الذهب كنمط استثماري أو كمخزن للقيمة هو استثمار طويل الأمد وأن تغييرالنمط الشرائي للمستهلك للتوجه لشراء لمشغولات ذهبية وحلي والتي لا تفقد من قيمتها مع الاستهلاك، أفضل من شراء السبائك الخام كما سيشكل ذلك استفادة إضافية للمستهلك باستغلال تلك المشغولات الذهبية كحلي لحين اتخاذ قرار البيع طبقا لنظام الاستثمار المناسب له، كما سيسهم ذلك في خلق حالة من الاستقرار في أسعار الذهب محليا ويعزز من امكانيات ودور مصانع المشغولات الذهبية.

وأضاف ميلاد أن الشعبة تناقش طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب في المشغولات الذهبية وذلك بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري كما تعتبر الأعيرة أقل من 14 أقرب في الشكل للنحاس منها إلى الذهب، علي أن يتم طرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج، موضحا أن ذلك القرار من شأنه تخفيف الأعباء علي الشباب المقبلين علي الزواج كما سيقلل من الطلب المتزايد علي الخام محققا استقرارا كبيرا في الأسعار.

وأكد أنه بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة والذي كان من المتوقع أن يتسبب في انخفاض اسعار الذهب العالمية الا أن تلك الاجراءات لم ينتج عنها الانخفاض المتوقع لأسعار المعدن النفيس في الاسواق العالمية.

وأشاد ميلاد بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في وضع نظم جديدة لتطوير صناعة وتجارة المشغولات الذهبية مشيرا إلى تكاتف جهود الشعبة العامة للذهب مع مجهودات مصلحة الدمغة والموازين برئاسة اللواء أحمد سليمان نحو كافة القضايا لتطوير صناعة وتجارة الذهب وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالاضافة إلى المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تخدم هذه الصناعة.

وكان اعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للذهب قد شاركوا في احتفال مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية باليوم العالمي للمترولوجيا - علم القياس - بالاشتراك مع المعهد الدولى للمقاييس والموازين (BIPM) والمركز الدولي للمقاييس (OIML)، وأشاد ميلاد بما تقوم به المصلحة من تطوير بما يسهم في تطوير الأسواق المحلية ووضع الأسس اللازمة لإنتاج مشغولات ذهبية مناسبة للأسواق الدولية، في إطار استراتيجية مصر للتحول إلى مركزا دوليا لانتاج وصناعة الذهب والمشغولات الذهبية.