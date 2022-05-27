أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 27-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار في البنوك مع تعطل العمل بالقطاع المصرفي ليسجل في البنك الاهلي ومصر إلى 18.47 جنيه و18.53 جنيه.

وسجل سعر الدولار فى  البنك التجاري الدولي إلى 18.49 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع،  في البنك العربي الافريقي والمصرف المتحد  وبنك قناة السويس إلى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

ويكون بذلك اقترب سعر صرف الدولار من اعلي مستوياته التى سجلها بعد قرار خفض العملة  بنحو 15%، في 21 مارس الماضي عند 18.51 جنيه للشراء  و 18.59 جنيه للبيع.

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