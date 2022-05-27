"متستناش المحصل".. الكهرباء تناشد المواطنين سرعة سداد الفواتير إلكترونيا

الكهرباء: الانتهاء من إطلاق كافة خدمات المنصة الإلكترونية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تطبيقات جديدة للعداد مسبوق الدفع وغير مرتبطة بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إطلاق كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التى يبلغ عددهم ما يقرب من 25 خدمة يستطيع المواطن من خلالها استخراج كارت بدل تالف أو فاقد بالإضافة إلى خدمة تغيير اسم صاحب العداد "تنازل عن العداد" وتغيير نوع النشاط واستبدال عداد بقدرة أكبر وجدولة مديونية على أقساط وتعديل توصيلة وتوصيل تيار مؤقت وتصحيح اسم أو بيانات.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جاري الانتهاء من تفعيل خدمة شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يمكن شحن العداد ومتابعة الاستهلاك من عدة طرق أخرى عبر هاتفه من خلال تطبيقات".

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق "واصل" من أهم الخدمات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لخدمة الأشخاص متحدى الإعاقة عن طريق استخدام لغة الإشارة لتمكين ذوي الإعاقة، وجعل تفاعلهم في المجتمع أكثر سهولة ويسر، مناشد المواطنين سرعة سداد الفواتير من خلال الطرق المختلفة إلكترونيا.