متحدث التنمية المحلية: تنظيم دورات تدريبية للموظفين للارتقاء بخدمة المواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أكد أن خدمة أهالينا في كل ربوع مصر مصر "شرف"، وعليه التعامل مع الجمهور من خلال المراكز المنتشرة في المحافظات أو المتحركة التي تخدم الأحياء والأماكن البعيدة لتخفيف الضغط على الأماكن الأخرى.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل، سيقدم 5 دورات تدريبية للموظفين وهي دورة خدمة المواطنين والتعامل مع الجمهور بالمراكز التكنولوجية، وتنمية مهارات القيادات فى مجال التخطيط للتنمية المستدامة، والأرشفة والفهرسة الإلكترونية والميكروفيلم، وتنمية مهارات القيادات في مجال المشاركه المجتمعية، والمرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، ويستفيد من هذه الدورات 135 متدربا من جميع المحافظات.

وتابع أن الدورة التدريبية الخاصة بخدمة المواطنين والتعامل مع الجمهور بالمراكز التكنولوجية تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس بضرورة الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتطوير المراكز التكنولوجية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.