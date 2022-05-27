ناقد الرياضي: الحكام بيروحوا الاستاد قبل المباراة في ميكروباص

جمال الزهيري: حان وقت دخول الحكم المصري إلى عالم الاحتراف

قال الناقد الرياضي جمال الزهيري، إن التحكيم المصري يشهد العديد من الأزمات، لافتا إلى أن الحكم المصري لا بد أن يدخل إلى عالم الاحتراف، مناشدا اتحاد الكرة ببذل المزيد من النفقات لتطوير المنظومة التحكيمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الحكام وتوفير معسكر لهم قبل المباراة بيوم في المحافظة التي سيقام بها المباراة".

وأضاف جمال الزهيري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الحكام بيشتكوا إنهم بيروحوا الاستاد قبل المباراة في ميكروباص، مضيفا: "عدم وجود حكم مصري في كأس العالم يؤكد أن التحكيم المصري يشهد أزمة كبيرة ويحتاج إلى إعادة نظر، مضيفا: هناك أخطاء تحكيمية مقبولة ولكن لا يمكن قبول الأخطاء التي تتسبب في تغيير نتيجة المباراة لصالح أحد الأندية.

تابع الناقد الرياضي، "أخطاء التحكيم لن تختفي لأن الحكم بشر لكن تقنية الفار تسمح للحكم بمشاهدة اللعبة أكثر من مرة وبالتالي يجب أن تنعدم أخطاء التحكيم في جود التقنيات الحديثة"، مضيفا: تقنية الفار أوقعت بعض الحكام في أخطاء خلال مباريات كثيرة".