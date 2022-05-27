أميرة عبيد: محتاجين قانون قوي يصعب الطلاق على الزوجين

أميرة عبيد: محتاجين قانون يحمي الطفل من أنانية الأب وعناد الأم

قالت الإعلامية أميرة عبيد، "مشاكلة قانون الأحوال الشخصية أصبحت رأي عام ومعظم الناس تشتكي من سن الحضانة والرؤية وفي ناس تشتكي من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحاكم حاجات كتير جدًا.. الناس محتاجة تغيرها كل واحد بيشوف التغير من وجه نظرة وحسب ظروفه ولكن أنا شايفه إن الضحية والمظلوم والمجني عليهم من خلال هذا القانون هما الأطفال".



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "يجب أن يكون لدينا قانون يحمي الطفل من أنانية الأب وعناد الأم.. محتاجين قانون قوي يصعب الطلاق علي الزوجين عشان يكون الطلاق لضرورة القسوة مش للمرأة القوية ولا للرجل الأناني".



وأتمت قائلة: "أنا بخاطب مشيخة الأزهر بخاطب البرلمان بخاطب كل مسؤول عن هذا القانون ارجوكم محتاجين اطفال تربية رجالة وليس ستات فقط محتاجين استقرار أسرة محتاجين أم سوية مش مريضة نفسيًا محتاجين أب قائد حكيم مش أب لئيم ارجوكم محتاجين قانون لصلح الطفل ".