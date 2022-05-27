مستشار وزير الزراعة يكشف أسباب زيادة إنتاجية فدان القمح للضعف

كشف الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أسباب زيادة إنتاجية فدان القمح للضعف، لافتا إلى أن الوزارة استنطت أصناف للقمح عالية الإنتاجية وقصيرة العمر، مشيرا إلى أن أقصي صنف من الأقماح يستغرق 155 يوما خلال زراعته".

وأضاف الدكتور محمد فهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إجمالي الأقماح التي تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم الخميس، وصل إلى 3 ملايين طن، مؤكدا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة، مشيرا إلى أن موسم الشتاء البارد تسبب في تأخير موسم حصاد محصول القمح.

تابع مستشار وزير الزراعة، كل قيادات الوزارة في جميع محافظات الجمهورية يتابعون عن كثب عملية توريد الأقماح من خلال تواجدهم في الأحواض قائلا: "مفيش حد قاعد في مكتبه".