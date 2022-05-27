مستشار وزير الزراعة عن متابعة حصاد القمح: "مفيش حد قاعد في مكتبه"

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن إجمالي الأقماح التي تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم الخميس، وصل إلى 3 ملايين طن، مؤكدا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة، مشيرا إلى أن موسم الشتاء البارد تسبب في تأخير موسم حصاد محصول القمح.

وأضاف الدكتور محمد فهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كل قيادات الوزارة في جميع محافظات الجمهورية يتابعون عن كثب عملية توريد الأقماح من خلال تواجدهم في الأحواض قائلا: "مفيش حد قاعد في مكتبه".

تابع مستشار وزير الزراعة، الدولة تحملت عبء زراعة مساحات كبيرة من القمح من بينها تشكي الخير تجاوزت الـ250 ألف فدان، من أجل تأمين ملف الأمن الغذائي المصري وزيادة المخزون الاستراتيجي ودعم المزارعين وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم وصرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا.