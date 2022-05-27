أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 27-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضروات في سوق العبوراليوم  حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 2 إلى 4 جنيهات، والبصل من 1 إلى 2.5 جنيه، والكوسة من 2.5 إلى 4 جنيهات، وجاءت الأسعار كما يلي:


أسعار الخضراوات اليوم
 

كيلو الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات

الجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه

الباذنجان البلدي من 1.75 إلى 3.75 جنيهات

الباذنجان الأبيض 2 إلى 3.5 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي 2.5 إلى 5 جنيهات

الفلفل الرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات

الفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات

الفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيها

الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات

الخيار الصوب 2.5 إلى 4 جنيهات

الخيار البلدي من 2.5 إلى 4 جنيه

البسلة من 4 إلى 7 جنيهات

السبانخ من 3 إلى 4.5 جنيه

القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات

البطاطا من 1.5 إلى 3.5 جنيه

الثوم 4 إلى 8 جنيهات

اللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه

البنجر 2 إلى 4 جنيهات

الفول الأخضر 3 إلى 6 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم
 

البرتقال من 3.5 ل 6.5 جنيها.

الليمون من  8 ل 14 جنيها.

عنب بناتى اصفر من 15 ل 20 جنيها.

تفاح مصري من 8 ل 14 جنيها.

تفاح أمريكى ايطالى من 23 ل 29 جنيها.

جوافة من 4 ل 10 جنيهات.

فراولة من 7 ل 11 جنيها.

كانتلوب من 2 ل 3.5 جنيها.

خوخ عرايشى من 2.5 ل 7.5جنيها.

 

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