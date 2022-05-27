أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 27-5-2022
استقرت أسعار الخضروات في سوق العبوراليوم حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 2 إلى 4 جنيهات، والبصل من 1 إلى 2.5 جنيه، والكوسة من 2.5 إلى 4 جنيهات، وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار الخضراوات اليوم
كيلو الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات
الجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه
الباذنجان البلدي من 1.75 إلى 3.75 جنيهات
الباذنجان الأبيض 2 إلى 3.5 جنيهات
الفلفل الرومي البلدي 2.5 إلى 5 جنيهات
الفلفل الرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات
الفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات
الفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيها
الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات
الخيار الصوب 2.5 إلى 4 جنيهات
الخيار البلدي من 2.5 إلى 4 جنيه
البسلة من 4 إلى 7 جنيهات
السبانخ من 3 إلى 4.5 جنيه
القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات
البطاطا من 1.5 إلى 3.5 جنيه
الثوم 4 إلى 8 جنيهات
اللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه
البنجر 2 إلى 4 جنيهات
الفول الأخضر 3 إلى 6 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم
البرتقال من 3.5 ل 6.5 جنيها.
الليمون من 8 ل 14 جنيها.
عنب بناتى اصفر من 15 ل 20 جنيها.
تفاح مصري من 8 ل 14 جنيها.
تفاح أمريكى ايطالى من 23 ل 29 جنيها.
جوافة من 4 ل 10 جنيهات.
فراولة من 7 ل 11 جنيها.
كانتلوب من 2 ل 3.5 جنيها.
خوخ عرايشى من 2.5 ل 7.5جنيها.