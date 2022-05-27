الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 27 أيار مايو، مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.05 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضًا 0.2% إلى 1851.90 دولار.

وارتفع الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4%.



سلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي في 3 و4 من مايو أيار، والذي صدر الأربعاء 25 أيار مايو، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو حزيران ويوليو تموز، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأميركية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وانخفض مؤشر الدولار متجهًا لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.95 دولار للأونصة، كما ارتفعت نحو 1.5% هذا الأسبوع.

واستقر البلاتين تقريبًا عند 950.28 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2015.96 دولار، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي نحو 3%، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل نيسان.