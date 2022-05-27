أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بدعم من قطاعي التكنولوجيا والصناعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة يوم الجمعة متطلعة لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع التوقعات بأن البنوك المركزية ستشدد سياساتها أكثر مما أشارت إليه.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، متأثرا بارتفاع في وول ستريت مساء وصعود المؤشرات الآسيوية.

وكانت أسهم التكنولوجيا والأسهم الصناعية الداعم الأكبر للمؤشر ستوكس 600، بينما قاد قطاع التعدين المكاسب بين القطاعات بارتفاع نسبته واحد بالمئة.

وخلال الأسبوع، أغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 1.8 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 10 أسابيع. وكان قطاع البنوك من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع وارتفع نحو خمسة بالمئة مع استمرار البنوك المركزية الكبيرة في مسارها لرفع أسعار الفائدة.

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حقق أداء أقل من سائر أنحاء السوق يوم الجمعة مع هبوط أسهم المرافق والرعاية الصحية.

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