إيران تستدعي مبعوث سويسرا للاحتجاج على مصادرة أمريكا شحنة من النفط

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إنها استدعت يوم الجمعة مبعوث سويسرا، التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران، للاحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة من النفط الإيراني كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي بالقرب من اليونان.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن الوزارة قولها إن "الجمهورية الإسلامية أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار انتهاك الحكومة الأمريكية للقوانين الدولية والمواثيق البحرية الدولية".

ودعت الوزارة إلى الإفراج الفوري عن السفينة وحمولتها.