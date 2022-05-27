أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-5-2022 في مصر
Advertisements
سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ27 من مايو 2022 استقرارا مستجيبة بحركة التعاملات بالبورصة العالمية عند مستوى الـ1848 دولارا للأوقية.
وترصد الفجر أسعار الذهب اليوم الجمعة في السطور التالية:
أسعار الذهب عيار 14
سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 700جنيه
أسعار الذهب عيار 18
وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 900 جنيه.
أسعار الذهب عيار 21
وبلغت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في جمهورية مصر العربية 1050جنيها.
أسعار الذهب عيار 24
فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1205جنيهات.
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة
أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات
سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5275 جنيها.
أسعار سبيكة الذهب وزن 10 جرامات
وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10550 جنيها.
أسعار سبيكة الذهب 20 جرام
ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما إلى 21100جنيه.
أسعار الجنيه الذهب
فيما سجلت أسعار الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8،440جنيه.