تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 27-5-2022 في مصر

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أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
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أسعار مواد البناء واحدة من الموضوعات المهمة التي تشهد بحثًا متواصلًا، نظرا لأهميتها في ظل الرغبة في بناء منشآت جديدة سواء أكانت خاصة أم حكومية.

 

أسعار مواد البناء

 

وسجلت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة الموافق الـ27 من مايو 2022 استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية بخلاف الحديد.

 

وترصد بوابة الفجر أسعار مواد البناء في السطور التالية:

 

أولًا: أسعار حديد التسليح

 

تراوحت أسعار حديد التسليح تسليم المصنع بين الـ17500 والـ18170 جنيها للطن الواحد.

 

ثانيا: أسعار الأسمنت

 

وبلغت أسعار الأسمنت 1330-1480جنيها للطن.

 

ثالثا: أسعار الجبس

 

وتراوحت أسعار الجبس بين الـ850 والـ860 جنيه  مصري.

 

رابعًا: أسعار الرمل والزلط

 

وبلغت أسعار متر الرمل نحو 190 بينما وصل سعر أنواع أخرى لـ250 جنيها، فيما تراوح متر الظلط بين الـ185 والـ200.

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