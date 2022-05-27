موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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ريال مدريد وليفربول
ريال مدريد وليفربول
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف بقاع العالم مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، والتي يظهر فيها الفرعون المصري محمد صلاح.

 

وترصد بوابة الفجر تفاصيل مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بالسطور التالية:

 

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

 

تنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول غدا السبت في تمام الـ9 بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ8 بتونس والجزائر، الـ11 بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري عن نقل مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر:

 

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