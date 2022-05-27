ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 18 ألفا و419 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 323 ألفا و557 طنا، فيما بلغت حركة الشاحنات 4993 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 100 ألف و91 طنا شملت "7191 طن يوريا و1700 طن رمل زجاجي و1200 طن بضائع متنوعة"، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63 ألفا و274 طنا شملت "3464 طن ابلاكاش و10819 طن خردة و264 طن حديد و1022 طن خشب زان و40600 طن ذرة و2800 طن فول صويا و2314 طن بضائع متنوعة و7247 رأس ماشية".

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