إدراج أول شركة استحواذ ذات غرض خاص بأبوظبي بعد جمعها 100 مليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

قال مالكو أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في أبوظبي إنه تم إدراج الشركة يوم الجمعة وجمعت 100 مليون دولار من بيع الأسهم.

وأفاد البيان بأن شركة تطوير العقبة، المملوكة لشركة (القابضة)الحكومية وشركة شيميرا للاستثمار، ستعزز الأعمال القابلة للتوسع بفرق إدارة قوية وستستحوذ على شركة واحدة أو أكثر.

وجرى تداول سهم شركة تطوير العقبة بسعر 10.50 درهم ارتفاعا من سعر الطرح البالغ 10 دراهم.

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في يناير كانون الثاني على إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، والمعروفة أكثر باسم (سباك).

وتجمع تلك الشركات الأموال للاستحواذ على شركة خاصة بغرض الطرح العام، مما يسمح بإدراجها بسرعة أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بالطرح العام الأولي التقليدي.

Advertisements

الأكثر قراءة

إيهاب جلال يستبعد هذا اللاعب من قائمة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

أشرف بن شرقي يفاجئ القطبين

أرقام بنزيما مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ليفربول

قلق في الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي بسبب هذا اللاعب

من الحبس إلى الإخلاء.. تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد فتاة صومالية

مباراة الزمالك والاسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة

موسيماني يحسم خط هجوم الأهلي أمام الوداد

"وول ستريت": زيت عباد الشمس الأوكراني يعرقل تجاوز أزمة حليب الأطفال في أمريكا