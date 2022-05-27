إدراج أول شركة استحواذ ذات غرض خاص بأبوظبي بعد جمعها 100 مليون دولار

قال مالكو أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في أبوظبي إنه تم إدراج الشركة يوم الجمعة وجمعت 100 مليون دولار من بيع الأسهم.

وأفاد البيان بأن شركة تطوير العقبة، المملوكة لشركة (القابضة)الحكومية وشركة شيميرا للاستثمار، ستعزز الأعمال القابلة للتوسع بفرق إدارة قوية وستستحوذ على شركة واحدة أو أكثر.

وجرى تداول سهم شركة تطوير العقبة بسعر 10.50 درهم ارتفاعا من سعر الطرح البالغ 10 دراهم.

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في يناير كانون الثاني على إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، والمعروفة أكثر باسم (سباك).

وتجمع تلك الشركات الأموال للاستحواذ على شركة خاصة بغرض الطرح العام، مما يسمح بإدراجها بسرعة أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بالطرح العام الأولي التقليدي.