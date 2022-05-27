ننشر الأوراق المطلوبة لتسجيل عقارات "وضع اليد" بمصلحة الشهر العقاري

تشهد مديريات ومكاتب مصلحة الشهر العقاري بجميع محافظات الجمهورية، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للعمل على تسجيل الوحدات السكنية والتجارية والعقارات والأراضي الخاصة في المصلحة، بناء على القانون الجديد لتسيل العقارات.

ويواصل جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، المتابعة المستمرة لجميع مديرات الشهر العقاري، لتيسير وتسهيل الاجراءات على المواطنين فى عمليات التسجيل، والرد على جميع استفسارتهم الخاصة بالاوراق والمستندات المطلوبة.

وكشف ياقوت، عن الأوراق المطلوبة لتسجيل عقارات وضع اليد، الذى ليس لها أي أوراق أو مستندات ملكية، فى الشهر العقاري، وهى كالتالي:

الأوراق المطلوبة لتسجيل عقارات وضع اليد

- يجب أن يكون حيازة العقار أو الوحدة السكنية، تحت يد طالب التسجيل لأكثر من 15 عامًا على الأقل.

- ضرورة تقديم إيصالات رسمية للمرافق الخاصة بالعقار أو الوحدة السكنية «غاز، كهرباء، مياه، على ان تكون هذه الايصالات محددة بأكثر من 15 عاما على الأقل، لضمان صحة عمليات التسجيل».

- تقديم صورة رقيمة موضحا بها بيانات العقار، من هيئة المساحة المصرية.

- توقيع إقرار بدفع كل المبالغ المقررة ماليًا على العقار المذكور.

الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات

- يجب أن يكون هناك عقد تمليك نهائي للعقار.

- تسجيل العقارات بالعقود العرفية أو الابتدائية، يجب أن يكون قد مر 5 سنوات علي توقيع هذة العقود، وإثبات ذلك، من خلال إيصالات دفع المرافق الخاصة بالملكية «غاز، وكهرباء، ومياه».

- المستندات الأصلية الخاصة بالبيانات الرقمية للوحدة السكنية أو للعقار.

- المستندات الأصلية لعقد تمليك الوحدة السكنية أو العقار.

- توقيع إقرار بدفع أي مبالغ مالية متأخرة خاصة على العقار.

يذكر أن المصروفات المالية، الخاصة بتسجيل الملكية لا تتعدى 3900 جنيه للعقار، في حالة وصلت مساحته إلى 200 متر.