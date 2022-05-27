دورة جديدة بمعرض صنع في دمياط للأثاث أول يونيو

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن إطلاق دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث؛ بالتعاون مع محافظة دمياط، وذلك بقاعة مشاريع مصر في أرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من الأربعاء الأول من يونيو القادم وحتى الجمعة 10 يونيو.

تنظيم المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعة الوطنية والتي تستهدف في أحد محاورها النهوض بصناعة الأثاث في دمياط وتطويرها ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة العالمية، مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من التصدير.

معرض "صنع في دمياط" يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط، موضحة أن المعرض يهدف إلى دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من جهة، وإتاحة عرض المنتجات المميزة ذات الأسعار التنافسية للمستهلك في القاهرة الكبرى من جهة أخرى، مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016.

ودعا الجهاز المواطنين لزيارة المعرض المنعقد في أرض المعارض يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا لمشاهدة مجموعة متنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن ذات الجودة العالية في مكان واحد ومن إنتاج مصانع الأثاث الوطنية التي تم دعمها من جهاز تنمية المشروعات.

جدير بالذكر أن المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقي المحافظات المجاورة، لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجود أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.