أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.. و"برنت" عند 117 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، اليوم، لكنها بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل زيادة استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال الصيف، فضلا عن احتمال حظر الاتحاد الأوروبي لورادات النفط الروسية.

وبحلول الساعة 1104 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت 20 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 117.20 دولار للبرميل، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 113.69 دولار للبرميل. ويتجه الخام صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 0.5 في المائة.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 482 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 219.7 مليون برميل. وعادة ما يرتفع الاستهلاك في الولايات المتحدة في مستهل موسم السفر الصيفي.

وبحسب "رويترز"، تلقى الخامان دعما من استمرار سعي المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة مقترحة على روسيا ما زالت المجر تشكل حجر عثرة في سبيل إقرارها.