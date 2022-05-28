مدير ري دمياط يكشف تفاصيل تجديد سد المحافظة "فيديو"

ري دمياط
ري دمياط
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قال المهندس محمد رومية، مدير عام الرى بمحافظة دمياط، إن الدولة بدأت خطة تجديد سد وهويس دمياط على أحدث النظم العالمية لمنع إهدار مياه النيل فى البحر المتوسط وحماية ومراقبة جسم السد طوال 24 ساعة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الجدعان"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، أن الدولة بدأت خطة استعادة شباب سد وهويس دمياط بتغيير بوابات القنطرة وتحويلها لكهربائية وتطوير بوابات الهويس بجانب إعداد خطة علمية لتأمين جسم السد.

وأوضح أن سد دمياط يوفر المياه لترعة السلام التى تروى 600 الف فدان حيث يتكون السد من حوائط ترابية ضخمة تحجب المياه وقنطرة بها 5 فتحات طول الواحدة 5 متر وربع بجانب هاويس ملاحى بأبعاد 150 فى 17 متر  وطريق فوق جسم السد يتحمل حمولة 70 طن، وهو يصرف يويما نحو 20 مليون متر مكعب من المياه، من حصة مصر المقدرة بـ 55 مليار متر مكعب.

المهندس محمد رومية دمياط البحر المتوسط بوابات القنطرة سد دمياط
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