رئيس الحزب المصري: هدف الحوار الوطني هو بحث إصلاح الأوضاع السياسية

أعرب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عن ترحيب الحزب وأحزاب المعارضة بالحوار الوطني، قائلًا إن الحزب طالب طوال السنوات الماضية بالحوار السياسي، واعتبر أن ذلك تأخر كثيرًا، مؤكدا على أن الإصلاح السياسي يأتي على رأس أولويات أى عملية تحديث تسعي لبناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة.

واعتبر فريد زهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الإصلاح السياسي هو الطريق لمكافحة الإرهاب، مضيفًا أن ذلك الطريق يأتي متوازيًا مع طريق توفير لقمة العيش على نحو صحيح.

وأوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن مفهوم الحوار الوطني هو توفير الآليات والأجواء التي تمكن الدولة من حل مشاكلها، سواء كانت أمنية أو إقتصادية أو غيرها.

وتابع ان الإصلاح السياسي يعد وسيلة وليست غاية فى حد ذاته، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي للحوار الوطني هو كيفية إصلاح الأوضاع السياسية داخل المجتمع.

وقال فريد زهران إن الوصول إلى نظام سياسي جيد فعال معناه توفير الطريقة المثلى لحل المشكلات، معتبرًا أنه دون ذلك قد يكون المجتمع عرضة للوصول إلى إحتقان سياسي وتوترات إجتماعية وتخبط فى الأداء السياسي والإقتصادي.

وأشار إلى أشياء أساسية في الحوار الوطني، أولها توفير الأجواء المناسبة، ومنها الإفراج عن السجناء السياسيين، لافتًا إلى أنه يتعرض لضغوط بسب ذهابة إلى الحوار رغم وجود سجناء، مضيفًا أن من الأشياء المهمة الأطراف ومن يدعى إلى الحوار، مؤكدًا على ضرورة دعوة الجميع، وعدم استبعاد أي ممن يعمل وفق شرعية ودستورية، والمشاركة في تنظيم الحوار وإدارته.

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